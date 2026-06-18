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#UnitedForSoccer

Lexington Sporting Club

The home of Lexington Sporting Club

MEN’S SINGLE MATCH TICKETS

2026 Women’s Fall Schedule

Upcoming
Results
Home
Away
Brooklyn FC

Saturday, August 15

vs. Brooklyn FC

7:00 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets
DC Power FC

Saturday, August 29

vs. DC Power FC

1:00 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets

Friday, September 11

vs. Carolina Ascent FC

7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets

Sunday, September 20

at Sporting Club Jacksonville

5:00 p.m. ET | Hodges Stadium

Watch

Friday, September 25

vs. Dallas Trinity FC

7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets
Tampa Bay Sun FC

Sunday, October 4

at Tampa Bay Sun FC

5:00 p.m. ET | Suncoast Credit Union Field

Watch

Saturday, October 10

at Fort Lauderdale United FC

7:30 p.m. ET | Beyond Bancard Field

Watch
Tampa Bay Sun FC

Saturday, October 17

vs. Tampa Bay Sun FC

7:00 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets

Friday, October 23

vs. Sporting Club Jacksonville

7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets

Saturday, October 31

at Carolina Ascent FC

7:00 p.m. ET | American Legion Memorial Stadium

Watch
DC Power FC

Sunday, November 8

at DC Power FC

3:00 p.m. ET | Audi Field

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Friday, November 13

vs. Fort Lauderdale United FC

7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium

Tickets

Saturday, November 21

at Dallas Trinity FC

8:30 p.m. ET | Cotton Bowl

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Brooklyn FC

Saturday, November 28

at Brooklyn FC

6:00 p.m. ET | Maimonides Park

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