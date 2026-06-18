2026 Women’s Fall Schedule
Saturday, August 15
vs. Brooklyn FC
7:00 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Saturday, August 29
vs. DC Power FC
1:00 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Friday, September 11
vs. Carolina Ascent FC
7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Sunday, September 20
at Sporting Club Jacksonville
5:00 p.m. ET | Hodges Stadium
Friday, September 25
vs. Dallas Trinity FC
7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Sunday, October 4
at Tampa Bay Sun FC
5:00 p.m. ET | Suncoast Credit Union Field
Saturday, October 10
at Fort Lauderdale United FC
7:30 p.m. ET | Beyond Bancard Field
Saturday, October 17
vs. Tampa Bay Sun FC
7:00 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Friday, October 23
vs. Sporting Club Jacksonville
7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Saturday, October 31
at Carolina Ascent FC
7:00 p.m. ET | American Legion Memorial Stadium
Sunday, November 8
at DC Power FC
3:00 p.m. ET | Audi Field
Friday, November 13
vs. Fort Lauderdale United FC
7:30 p.m. ET | Lexington SC Stadium
Saturday, November 21
at Dallas Trinity FC
8:30 p.m. ET | Cotton Bowl
Saturday, November 28
at Brooklyn FC
6:00 p.m. ET | Maimonides Park