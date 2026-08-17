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Lexington Sporting Club

The home of Lexington Sporting Club

FREE ADMISSION – AUG 29 VS DC

Women’s All-Time Stats Leaders

Appearances
1Shea Moyer48
2Hannah White40
3Taylor Aylmer31
4Alyssa Bourgeois31
5Catherine Barry31
6Maddy Perez31
7Addie McCain30
8Allison Pantuso30
9Sarah Griffith30
10Kat Asman30
Minutes Played
1Shea Moyer3,411
2Taylor Aylmer2,809
3Alyssa Bourgeois2,746
4Allison Pantuso2,730
5Kat Asman2,730
6Addie McCain2,609
7Catherine Barry2,388
8Maddy Perez2,232
9Madi Parsons2,079
10Sarah Griffith2,057
Goals
1Catherine Barry18
2McKenzie Weinert11
3Addie McCain11
4Madi Parsons6
5Shea Moyer5
6Sarah Griffith5
7Sydney Shepherd4
8Marykate McGuire4
9Hannah Richardson3
10Hannah White3
Assists
1Shea Moyer5
2Maddy Perez5
3Madi Parsons5
4Tati Fung5
5Sarah Griffith5
6Alyssa Bourgeois5
7Taylor Aylmer4
8Emina Ekić4
9Catherine Barry4
10Addie McCain3
Saves
1Kat Asman74
2Sarah Cox64
3Bridgette Skiba39
4Taiana Tolleson4
5Ryan Campbell2
Clean Sheets
1Kat Asman12
2Sarah Cox1
3Bridgette Skiba1
4Ryan Campbell1

Denotes Gainbridge Super League regular season + postseason statistics

Last Updated: Aug. 17, 2026

SHEA MOYER

2024/25-2025/26

TAYLOR AYLMER

2025/26-Present

MADDY PEREZ

2024/25-2025/26

CATHERINE BARRY

2025/26-Present

KAT ASMAN

2025/26

MADI PARSONS

2024/25

SARAH COX

2024/25-2025/26

MCKENZIE WEINERT

2025/26-Present

HANNAH WHITE

2024/25-Present

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