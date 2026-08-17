Women’s All-Time Stats Leaders
Appearances
|1
|Shea Moyer
|48
|2
|Hannah White
|40
|3
|Taylor Aylmer
|31
|4
|Alyssa Bourgeois
|31
|5
|Catherine Barry
|31
|6
|Maddy Perez
|31
|7
|Addie McCain
|30
|8
|Allison Pantuso
|30
|9
|Sarah Griffith
|30
|10
|Kat Asman
|30
Minutes Played
|1
|Shea Moyer
|3,411
|2
|Taylor Aylmer
|2,809
|3
|Alyssa Bourgeois
|2,746
|4
|Allison Pantuso
|2,730
|5
|Kat Asman
|2,730
|6
|Addie McCain
|2,609
|7
|Catherine Barry
|2,388
|8
|Maddy Perez
|2,232
|9
|Madi Parsons
|2,079
|10
|Sarah Griffith
|2,057
Goals
|1
|Catherine Barry
|18
|2
|McKenzie Weinert
|11
|3
|Addie McCain
|11
|4
|Madi Parsons
|6
|5
|Shea Moyer
|5
|6
|Sarah Griffith
|5
|7
|Sydney Shepherd
|4
|8
|Marykate McGuire
|4
|9
|Hannah Richardson
|3
|10
|Hannah White
|3
Assists
|1
|Shea Moyer
|5
|2
|Maddy Perez
|5
|3
|Madi Parsons
|5
|4
|Tati Fung
|5
|5
|Sarah Griffith
|5
|6
|Alyssa Bourgeois
|5
|7
|Taylor Aylmer
|4
|8
|Emina Ekić
|4
|9
|Catherine Barry
|4
|10
|Addie McCain
|3
Saves
|1
|Kat Asman
|74
|2
|Sarah Cox
|64
|3
|Bridgette Skiba
|39
|4
|Taiana Tolleson
|4
|5
|Ryan Campbell
|2
Clean Sheets
|1
|Kat Asman
|12
|2
|Sarah Cox
|1
|3
|Bridgette Skiba
|1
|4
|Ryan Campbell
|1
Denotes Gainbridge Super League regular season + postseason statistics
Last Updated: Aug. 17, 2026